Vice-presidente de escola de samba do Rio de Janeiro é morto a tiros

O vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhaes, foi assassinado a tiros, na madrugada desta sexta-feira (6), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal G1,Vinhaes foi atacado na esquina das Avenida Paranapuã com a Rua Pio Dutra, por dois homens encapuzados que estavam em uma motocicleta de cor preta. Os suspeitos atiraram contra o carro em que Vinhaes estava e dispararam quando ele tentou sair do veículo.

Uma mulher, que ainda não foi identificada, também estaria no local e precisou ser socorrida para o Hospital Municipal Evandro Freire. Ainda não há informações sobre o motivo do ataque.

A escola desfilou no Grupo Especial do Carnaval do Rio este ano e terminou na última colocação, sendo rebaixada para a Série A.

Nas redes sociais, a escola de samba lamentou a morte de Vinhaes: