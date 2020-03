Coronavírus veio do inseticida? Paciente com coronavírus foi curada em 24 horas com medicamentos de aids? Coronavírus é eliminado com tigela de água de alho bem fervida? O Ministério da Saúde alerta: tudo isso é fake news.

Essas mensagens fazem parte de um grupo de correntes, com textos em formato de notícias e áudios ligados ao novo coronavírus, que geralmente circulam em grupos de amigos e familiares no WhatsApp ou em redes sociais, especialmente no Facebook.

1. Água ou chá quente mata o coronavírus? É FAKE!

A temperatura do corpo humano é de pelo menos 36°C, assim, beber água a uma temperatura de 26 a 27 °C não traz benefício algum em relação à prevenção ou eliminação do Coronavírus (Covid-19), uma vez que no corpo humano o vírus tolera temperatura de pelo menos 36°C.

2. Beber água quente mata o coronavírus? É FAKE!

Não compartilhe esse conteúdo, ele é falso. A temperatura do corpo humano é de pelo menos 36°C, assim beber água a uma temperatura de 26 a 27 °C não traz benefício algum em relação à prevenção ou eliminação do Coronavírus (Covid-19), uma vez que no corpo humano o vírus tolera temperatura de pelo menos 36°C.

Além disso, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (Covid-19).

3. Código genético do coronavírus é diferente nos 2 brasileiros infectados? É VERDADE!

O Brasil sequenciou o genoma do coronavírus (Covid-19) de dois casos. A ocorrência de mutações em vírus já é esperada, não significando necessariamente que essas modificações irão gerar mudanças no comportamento do vírus.

O número de mutações ocorre de maneira relativamente estável com o tempo e permite estabelecer uma espécie de relógio molecular. Analisando essas mutações os cientistas podem pré-dizer de onde o vírus veio e há quanto tempo ele está em circulação em uma determinada população.

4. Coronavírus fica vivo por 9 dias? É FAKE!

O erro nessa notícia consiste apenas na revista na qual foram publicados esses dados, o artigo foi publicado na revista Journal of Hospital Infection e de fato demonstrou a persistência do coronavírus em superfícies inertes por até 9 dias.

Entretanto, vale ressaltar que esses estudos não foram feitos com o Coronavírus (Covid-19), mas sim com outros coronavirus. Não temos ainda dados bem estabelecidos para o Coronavírus (Covid-19), mas podemos esperar um comportamento semelhante.

5. Receita de coco que cura coronavírus? É FAKE!

Não compartilhe essa mensagem, ela é falsa. Até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (Covid-19).

6. Utilizar álcool em gel nas mãos para prevenir coronavírus altera bafômetro nas blitz? É FAKE!

O Ministério da Saúde informa que a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis é eficaz e importante para evitar a disseminação de vírus. A inalação momentânea do álcool em gel após sua utilização pode durar alguns segundos nos pulmões, caso esteja em ambiente fechado, com pouca ventilação. Contudo, é eliminado em menos de dois minutos.

É importante esclarecer que apenas a inalação do produto não acarreta absorção do álcool na corrente sanguínea como ocorre nos casos das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, utilizar álcool em gel não vai ocasionar nenhuma infração de trânsito.

7. Paciente com coronavírus curada em 48h com medicamentos de aids? É FAKE!

Não compartilhe essa mensagem, ela é falsa. Até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (COVID-19).

8. Coronavírus pode ser curado com tigela de água de alho recém-fervida? É FAKE!

Não compartilhe essa mensagem, ela é falsa. Até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (Covid-19).

9. Coronavírus vem do morcego? É FAKE!

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) não existe nenhuma comprovação científica de que o coronavírus (Covid-19) veio dos animais. As investigações sobre as formas de transmissão ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato, está ocorrendo.

10. Plástico bolha e o novo coronavírus. É FAKE!

O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. Argumenta ainda que vírus geralmente não sobrevivem muito tempo fora do corpo de outros seres vivos, e o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias. O vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal.