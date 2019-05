Velório do cantor Gabriel Diniz começa com cerimônia para familiares e amigos em João Pessoa

Teve início no ginásio de esportes de João Pessoa (PB) o velório do cantor Gabriel Diniz. O corpo dele chegou ao local prr volta das 5h da manhã desta terça-feira (28). Inicialmente, o espaço ficará restrito a familiares e amigos.

Wesley Safadão e a dupla Matheus e Kauan estão entre os participantes do momento privado no qual o corpo do artista será velado. Após as 7h, o espaço será aberto ao público. O sepultamento também ocorrerá nesta terça.

Gabriel Diniz e os outros dois ocupantes de uma aeronave morreram no início da tarde desta segunda-feira (27) no povoado Porto do Mato, na cidade de Estância, em Sergipe.

O corpo do cantor foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Aracaju às 21h do mesmo dia e foi levado a João Pessoa/PB. Segundo os órgão, as três pessoas que estavam no avião sofreram politraumatismos.