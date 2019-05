Velório de Lúcio Mauro reúne amigos, família e fãs no Theatro Municipal do Rio

Diversos parentes, amigos e fãs se despedem nesta manhã (13) do ator e comediante Lúcio Mauro, que faleceu aos 92 anos. O velório, aberto ao público, ocorre até às 14h no Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro. O corpo será cremado amanhã (13), no Cemitério da Penitência, na região portuária da capital fluminense.

Segundo seu filho, o também comediante Lúcio Mauro Filho, a família está serena. "Um artista como ele é eterno, permanece vivo pela obra, que já está aí toda digitalizada. As novas gerações poderão ver. Ele também permanece vivo nos filhos e nos netos que amaram tanto ele. Não há uma tragédia aqui. Há um homem de 92 anos indo na hora certa e deixando uma mensagem de amor. Deixa na Terra uma família unida e conformada, porque foi uma vida tão plena e tão cheia de vitórias de um homem pioneiro. É claro que tem um luto e uma tristeza, mas o orgulho é muito maior".

Natural de Belém, Lúcio Mauro começou a atuar em teatros estudantis, passando por emissoras de rádio e televisão até chegar à Rede Globo em 1966, com 39 anos. Foi parceiro de Chico Anysio em clássicos da comédia brasileira como Chico City e Escolinha do Professor Raimundo. Também participou de programas humorísticos como Os Trapalhões, Balança mas não cai, Os Normais, Zorra Total e A Grande Família, além de diversas novelas e filmes.

Segundo Lúcio Mauro Filho, a peça Lucio 80 30, que esteve em cartaz entre 2008 e 2009, coroou a carreira do ator ao colocar pai e filhos no mesmo palco. "Ele era muito espiritualista e sempre falou da morte de forma carinhosa. Nós brincamos com a morte no nosso espetáculo que fala exatamente sobre a finitude. Tivemos muito tempo para entender a morte como uma parte do processo, a parte que nós já sabemos desde que nos entendemos por gente".

Lúcio Mauro tinha problemas respiratórios e havia sofrido, há três anos, um acidente vascular cerebral (AVC). Ele morreu na noite de sábado (11), deixando cinco netos e cinco filhos, sendo três com sua esposa Ray Luiza Araujo Barbalho e dois com a atriz Arlete Salles, com quem foi casado entre 1958 e 1970.

Lúcio Mauro estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, por problemas respiratórios. Tomaz Silva/Agência Brasil

O ator estava internado há cerca de quatro meses na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. "Foi uma esticada que ele não merecia. Acho que ninguém merece. Quando o corpo já está falindo e você fica numa cama sem mais perspectivas. Mas cada um tem a sua missão. E ele cumpriu a dele", disse Lúcio Mauro Filho.

Presente no velório, o ator Leandro Hassum destacou a influência de Lúcio Mauro para as novas gerações de humoristas. "Chico Anysio dizia que não existe nova e velha comédia. Existe comédia engraçada e comédia sem graça. E o Lúcio fazia um humor que divertia com pureza e sem malícia. Ele era também um grande ator capaz de nos emocionar apenas com uma vírgula. Ele começava na piada e, com uma vírgula, transformava em um drama. Ele nos fazia chorar de rir, nos fazia rir até chorar. Esse é o legado que nos deixa. Chico Anysio sempre dizia que não havia melhor parceiro. E agora o parceiro está de novo ao lado dele".

Homenagem



Em 2015, a Escolinha do Professor Raimundo ganhou uma regravação da Rede Globo em comemoração dos 25 anos da série original, a princípio com 7 episódios. Lúcio Mauro teve a oportunidade de fazer uma participação especial e, ao mesmo tempo, viu seu filho assumir o seu antigo personagem. Da mesma forma, o ator Bruno Mazzeo assumiu o papel de professor Raimundo que era de seu pai Chico Anysio.

A emissora avaliou de forma positiva a receptividade e deu continuidade ao programa. Amanhã (14), começam as gravações da quinta temporada. "São homenagens sendo feitas a cada minuto. E amanhã começa outra. Eu vestido dele, fazendo o personagem o dele", disse Lúcio Mauro Filho.