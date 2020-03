Veja a evolução do coronavírus no Brasil

Desde a primeira confirmação de brasileiro infectado pelo novo coronavírus Covid-19, em 25 de fevereiro, o País já contabiliza mais de 70 casos. Em todo o mundo, a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) fez milhares de vítimas, desde o fim do ano de 2019.

Confira no gráfico a evolução da doença no Brasil, de acordo com a confirmação de casos nos estados brasileiros:

Dentre os infectados está o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten. Ele estava na comitiva de Jair Bolsonaro que visitou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Miami. O presidente brasileiro e outras pessoas que estavam na comitiva são monitorados. O governo estadunidense foi alertado e também monitora a situação de Trump.

Durante o casamento da influenciadora digital Marcella Minelli, irmã da blogueira fitness Gabriela Pugliesi, com Marcelo Bezerra, na Bahia no sábado (7), um convidado foi também diagnosticado com o Covid-19. O caso gerou preocupação entre os hóspedes do hotel onde o evento ocorreu.

O ator Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, também estão com o novo coronavírus. Eles confirmaram a doença através das redes sociais. O casal está na Austrália.

Apesar do clima de preocupação, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a pandemia do Covid-19 é "controlável". O órgão reconhece, no entanto, que é necessária "uma maior vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão".