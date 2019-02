Vale fecha acordo parcial com Ministério Público do Trabalho para atender vítimas de Brumadinho

A Vale firmou um acordo parcial com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e sindicatos de Minas Gerais nesta sexta-feira (22) referente à tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.

Entre os itens acordados, está o compromisso da garantia de emprego ou pagamento de salário dos funcionários que trabalhavam no sítio de Brumadinho no dia do rompimento da barragem, até o dia 31 de dezembro de 2019. A Vale também se compromete a somente realizar transferências ou realocações após prévia consulta e concordância do empregado.

A empresa fornecerá plano médico e atendimento psicológico aos dependentes das vítimas até que eles completem 22 anos. Com relação ao cônjuge, a obrigação será vitalícia.

Em outro ponto acertado, a Vale fornecerá auxílio creche a cada um dos filhos de trabalhadores vítimas ou desaparecidos de R$ 920 por mês até que completem três anos. A empresa também pagará auxílio educação de R$ 998 por mês para aqueles com idade superior a três anos até que completem 18. Os valores seguirão reajuste anual conforme INPC/IBGE.

"Esse novo acordo confirma o compromisso público da Vale de prestar assistência em razão do evento de forma consensual e no menor prazo possível", diz Maurício Pessoa, advogado da mineradora.