Vagas remanescentes do Prouni estarão disponíveis a partir de 05 de agosto

As inscrições válidas para concorrer às vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem ser realizadas a partir de 05 de agosto, diretamente no site. O prazo final varia de acordo com a situação do candidato: caso não esteja matriculado na instituição de ensino superior em que a bolsa é ofertada, terá até 16 de agosto para se inscrever. Quem já está matriculado tem até 30 de setembro.

O Ministério da Educação não informou a quantidade de bolsas de estudo disponíveis, mas a oferta acontece de acordo com a desistência dos candidatos pré-selecionados nas chamadas regulares ou na lista de espera. Casos em que a documentação não é apresentada, ou é inadequada, também abrem vagas remanescentes.

Estudantes contemplados com as bolsas de estudo remanescentes começam a faculdade ainda no segundo semestre. Para participar desta etapa, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e alcançado pontuações acima de zero, na redação, e de 450 nas provas objetivas. Outra possibilidade é ser docente da educação básica na rede pública de ensino, caso deseje se inscrever em curso de licenciatura.

Nota de corte do Prouni 2019

Não há nota de corte para a ocupação das vagas remanescentes do Prouni e a reserva da bolsa de estudo acontece de forma automática após a realização da inscrição. Selecionados terão até dois dias úteis para comprovar as informações e, caso não seja feito o procedimento, a bolsa de estudo ficará disponível novamente.