Usuários relatam instabilidade no YouTube nesta quinta-feira

Serviço de vídeos YouTube Reprodução

O serviço de vídeos por streaming YouTube apresentou instabilidades na noite desta quinta-feira (14). Usuários do Brasil e de outras partes do mundo relataram problemas nas redes sociais como a queda do serviços ou indisponibilidade de alguns canais assinados e funções como ver o histórico de vídeos.

As falhas do serviço da plataforma de compartilhamento de vídeos gerou diversos memes e comentários de usuários no Twitter. As reações dos internautas foram diversas. Algumas pessoas chegaram a achar que se tratava de um problema da internet a qual estavam conectados. “O You Tube caiu, e eu pensando q era minha net. Quase quebrei a antena do roteado”, escreveu um dos usuários.

Já outros, chegaram até mesmo a levantar a suspeita que a página havia sido hackeada e se aproveitaram da situação. “Hackear o You Tube é mole, quero ver mandar uma pizza com refri pra mim!”, dizia outra postagem.