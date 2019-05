Universidades públicas definem em maio a oferta de vagas no SiSU 2019

Os estudantes que estão interessados em participar da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) deste ano devem ficar atentos: entre os dias 02 e 10 de maio as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do país assinam o Termo de Adesão ao processo seletivo. A publicação do edital foi divulgada nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).

A assinatura eletrônica e todos os demais procedimentos devem ser feitos no sistema SiSU Gestão. Segundo o cronograma, haverá ainda um período para a retificação do documento, entre os dias 13 e 17 de maio, às 23h59 (horário de Brasília).

SiSU 2019.2

A etapa é importante para os estudantes porque, neste período, será definida a quantidade de vagas ofertadas no SiSU 2019.2. Na primeira edição deste ano, foram disponibilizadas 235.461 oportunidades em 129 instituições públicas de ensino – entre universidades, institutos federais e faculdade municipal.

Nota do Enem

O edital esclareceu ainda que a seleção dos candidatos às vagas será realizada exclusivamente com base na nota do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – obtida pelos participantes. A pontuação pode ainda ser utilizada em processos seletivos válidos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).