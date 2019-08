Universidade Federal do Cariri decide por rejeição ao 'Future-se', do Ministério da Educação

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA) rejeitou por unanimidade a proposta de adesão da instituição ao programa Future-se, formulado pelo Ministério da Educação. A intenção do Governo Federal é criar um fundo de recursos privados para o financiamento das universidades federais do País.

A definição foi feita na tarde desta terça-feira (27), em sessão realizada no auditório Beata Maria do Araújo, em Juazeiro do Norte. Todos os 31 conselheiros rejeitaram o Future-se, seguindo o resultado da assembleia geral de estudantes, professores e servidores realizada no dia 21 de agosto.

A Universidade Federal do Ceará também já negou a adesão ao programa do Governo Federal.

O Future-se foi criado para "fortalecer a autonomia financeira das universidade e dos institutos federais", de acordo com o MEC. A ideia é ampliar a participação privada nos recursos destinados a instituições de ensino federais. Inicialmente o fundo contará com R$ 102,6 bilhões. Deste montante, R$ 50 bilhões, virá do patrimônio da União. Segundo a Pasta, os investimentos priorizarão centros de pesquisa e inovação tecnológica.