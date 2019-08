Turista de Fortaleza morre afogada em Fernando de Noronha

Uma turista de Fortaleza foi vítima de afogamento nesta quarta-feira (21), em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A mulher de 45 anos tinha acabado de fazer um mergulho de apneia acompanhada de um guia de turismo. As informações são do Portal G1.

Testemunhas que presenciaram o resgate afirmam que o Samu e o Corpo de Bombeiros fizeram o socorro e uma ambulância estava na areia da Praia do Porto de Santo Antônio, onde ocorreu o acidente.

A turista foi atendida no Hospital São Lucas. A diretora clínica do local, Carolina Mello, informou que a vítima passou mal enquanto mergulhava e já chegou à praia com parada cardiorrespiratória. No hospital foram feitas as manobras de reanimação, mas a paciente não respondeu.

Exames a serem realizados no continente devem confirmar a causa da morte. O arquipélago de Fernando de Noronha fica a 545 km de Recife, capital de Pernambuco, para onde será encaminhado o corpo ainda nesta quarta-feira (21). Em seguida, a vítima deve ser encaminhada para Fortaleza.