Treze pessoas morrem devido a chuvas no Grande Recife

Pelo menos treze pessoas morreram em deslizamentos após as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Recife entre a noite de terça-feira (23) e a madrugada desta quarta (24).

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou três mortes no bairro Dois Unidos, no Recife, e outras duas em Águas Compridas e na Estrada do Passarinho, em Olinda.

Por volta das 10h desta quarta, os bombeiros confirmaram mais três óbitos do bairro Caetés, na cidade de Abreu e Lima. Uma vítima chegou a ser retirada dos escombros com vida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda há outras duas pessoas soterradas no local.

O temporal ainda deixou as principais avenidas da cidade alagadas e derrubou encostas e árvores, causando transtornos para a população do Grande Recife.

Também foram registrados deslizamentos na cidade de Jaboatão dos Guararapes, mas sem vítimas.

Segundo balanço parcial da Defesa Civil do Recife, foram registrados 101 milímetros de chuvas num período de seis horas. O volume corresponde a oito dias de chuva, segundo a média histórica para o mês de julho, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) emitiu um alerta para chuvas moderadas ou fortes no Recife nas próximas 24 horas. A Defesa Civil do Recife está de plantão e pode ser acionada através do telefone 0800-0813400.