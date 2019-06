Thiaguinho tem show cancelado após estrutura montada sobre lago ceder

O cantor Thiaguinho teve show cancelado na noite deste sábado (22) após estrutura onde o público deveria ficar ceder, em Campos do Jordão, São Paulo. O piso foi montado sobre um lago. Ninguém ficou ferido. Com informações do portal G1.

Testemunhas relataram que após o piso começar a ceder foram informados que o evento estava com problemas na estrutura e que haveria um adiamento de 10 minutos para reparo. Passados cerca de 30 minutos, a organização do evento anunciou o cancelamento do show e informou que os valores dos ingressos, estacionamento e fichas do bar seriam ressarcidos.

“O show estava previsto para começar às 16h. Quando era umas 17h30, o pessoal estava dançando e abriu-se um espaço do meu lado. Eu achei que era briga. Ficou todo mundo olhando meio sem entender. Eis que cedeu num perímetro maior, que aí pegou a parte em que eu estava. Foi como se fosse um tranco de elevador”, contou a jornalista Carolina Capozzi, que estava no local.

A CB produções, responsável pela organização do evento, informou através das redes sociais que o cancelamento foi "preventivo" e se deu “em virtude de um defeito em pequena parte do piso, que poderia vir a afetar a segurança e o conforto do público”. A empresa não informou as causas do defeito na estrutura.

Até o momento, a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o caso.