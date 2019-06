Termina hoje o prazo das inscrições do Prouni 2019.2

Hoje (14) é o último dia para realizar a inscrição para as bolsas de estudo ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2019. Na totalidade, são 169.226 bolsas em 33.830 cursos em instituições de ensino superior particulares. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do programa.

Segundo informações do Ministério da Educação, para concorrer à bolsa integral é necessário comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Veja os critérios que os estudantes devem ter para ser pleiteado:

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

- Ser pessoa com deficiência;

- Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não há requisito de renda.

Resultado do Prouni 2019.2

Ainda de acordo com as informações do Ministério da Educação. Está prevista para 18 de junho a divulgação do resultado da primeira chamada, já a segunda chamada será no dia 2 de julho. O candidato pré-selecionado deverá comparecer à respectiva instituição de ensino superior para comprovação das informações no período de 18 a 25 de junho, caso tenha sido selecionado na primeira chamada e de 2 a 8 de julho na segunda.

Calendário Prouni 2019.2

• 11 a 14 de junho: inscrições

• 18 de junho: resultados dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada

• 18 a 25 de junho: comprovação das informações

• 2 de julho: resultado dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada

• 2 a 8 de julho: comprovação das informações

• 18 de julho: lista de espera