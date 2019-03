Temporal alaga aeroporto de Teresina; tempestade suspende aulas na Bahia

Os temporais, típicos da estação chuvosa no Nordeste neste período, seguem provocando transtornos em diversas cidades da região.

No Piauí, as fortes precipitações prejudicaram até o funcionamento do aeroporto da capital Teresina. Vídeos postados em redes sociais mostram vazamento de um volume expressivo de água do teto, alagando parcialmente o terminal aeroportuário. São usadas bandejas de plástico debaixo das goteiras no Aeroporto Senador Petrônio Portella.

Este é nosso aeroporto em Teresina, uma vergonha !! pic.twitter.com/uOuHqe7T7m — Maurocsa (@Maurocsa3) 25 de março de 2019

No Rio Grande do Norte, a Cachoeira da Umarizeira, que estava seca há anos na serra de Martins, região Oeste potiguar, encheu e formou uma forte correnteza, informou o G1. O último fim de semana foi o mais chuvoso de 2019 no Estado vizinho.

No Maranhão, os temporais obrigaram a Prefeitura de São Luís a criar uma força-tarefa para prestar assistência aos desabrigados. O prefeito da capital maranhense, Edivaldo Holanda Jr. (PDT), informou, em entrevista coletiva nesta segunda, que igrejas e associações de moradores devem abrigar 380 pessoas atingidas pelas fortes chuvas.

As chuvas tanto no Piauí e Maranhão como no Rio Grande do Norte são induzidas pelo mesmo fenômeno meteorológico que provoca precipitações no Ceará e no restante do semiárido nordestino: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que deve trazer mais precipitações nos próximos dias para a região.

Já o alerta de ciclone tropical para a costa do Espírito Santo (Sudeste) e da Bahia, feito pela Marinha na sexta-feira passada, não se confirmou. O fenômeno foi reclassificado como "tempestade tropical", batizada de Iba ("ruim", em tupi-guarani). Nesta segunda-feira, a tempestade está em alto-mar, na altura da cidade de Linhares (ES). A tempestade tropical é uma categoria antes do ciclone tropical (no hemisfério Norte, o fenômeno é denominado de furacão).

Em cidades do sul da Bahia como Mucuri e Nova Viçosa, as aulas foram suspensas nas escolas desses dois municípios. A energia dos postes de iluminação pública foi cortada para que, em caso de queda de fios, não ocorram curtos-circuitos, informou o G1. Segundo informou o superintendente da Defesa Civil da Bahia, Paulo Sérgio Luz, nesta segunda-feira (25), a tempestade perdeu força e já se afasta das cidades do sul da Bahia.