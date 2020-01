Tem diferença entre SISU, Prouni e Educa Mais Brasil?

Estudantes que vão cursar uma graduação, pela primeira vez, precisam saber a diferença entre SISU, Prouni e Educa Mais Brasil. Essa é uma dúvida comum, mas que é facilmente esclarecida. O SISU e Prouni são programas do governo e facilitam o acesso ao ensino superior. Já o Educa Mais Brasil não é um programa do governo, sendo uma iniciativa privada. Contudo, ambos os programas visam proporcionar a inclusão educacional. Com o Educa Mais Brasil, quem não tem condições de pagar o valor integral de uma mensalidade consegue bolsas de estudos em milhares de instituições brasileiras.

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, e seleciona estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudar em universidades e institutos federais. O Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi criado em 2004, com o objetivo de disponibilizar bolsas de estudo integrais e parciais em universidades e faculdades privadas em todo o Brasil.

O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional, disponibiliza bolsas de estudo para diversos cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, idiomas, dentre outros. Pioneiro nesse segmento no Brasil, o Educa tem parceria com milhares de instituições em todo o país.

A diferença entre SISU, Prouni e Educa Mais Brasil é que os dois primeiros têm período de inscrição. Já no Educa Mais Brasil a possibilidade de estudar em uma faculdade particular é possível o ano todo. Além disso, tanto o SISU quanto o Prouni são iniciativas públicas que dependem do rendimento do aluno no Enem. Já pelo Educa Mais Brasil, o acesso à bolsa é disponibilizado sem precisar da nota do Enem.

Agora que você já sabe qual é a diferença entre SISU, Prouni e Educa Mais Brasil, aprenda a fazer a inscrição nos respectivos programas.

Como fazer inscrição no SISU?

A inscrição no SISU é feita pela internet, sem custo ao candidato, no site do programa. Para se candidatar, siga o passo a passo do SISU:

1. Acesse o site de inscrição do Sisu 2020;

2. Informe o seu número de inscrição e a sua senha do Enem 2019;

3. Confirme os seus dados na plataforma;

4. Escolha duas opções diferentes de cursos que você quer estudar;

5. Indique a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.

6. Acompanhe a sua inscrição e fique de olho na nota de corte do SISU 2020.

7. Com o resultado em mãos, os aprovados deverão se matricular entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro na instituição que foi aprovado. Antes da matrícula é necessário conferir todos os documentos exigidos.

Como fazer inscrição no Prouni?

A inscrição no Prouni é gratuita e feita pela internet. Para isso, o interessado deve seguir o passo a passo do Prouni:

1. Informar o número de inscrição no Enem de 2019 e a senha mais recente usada no Enem;

2. Escolher, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Fique atento! O resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado em 04 de fevereiro de 2020. Se você for pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição.

A diferença entre SISU e Prouni está nos pequenos detalhes. No entanto, também apresentam semelhança. Tanto o SISU quanto o Prouni selecionam os candidatos pela nota de corte.

O que é nota de corte?

A nota de corte é a média mínima exigida no Enem para o estudante ser aprovado em um curso. Essas notas variam conforme a modalidade de concorrência e podem ser acompanhadas pelo simulador de nota de corte do Educa Mais Brasil.

Abaixo, você confere a simulação de nota de corte dos cursos mais concorridos no Brasil pelo Prouni.

Nota de corte Medicina 2020

São Paulo: 750.04

Rio de Janeiro: 751.73

Salvador: 757.99

Brasília: 763.96

Belo Horizonte: 761.83

Nota de corte Direito 2020

São Paulo: 612.04

Rio de Janeiro: 637.94

Salvador: 628.49

Brasília: 611.04

Belo Horizonte: 658.41

Não consegui vaga no SISU nem no Prouni: e agora?

Quem não foi contemplado com uma vaga na universidade pelo SISU ou Prouni pode continuar sonhando com a faculdade, pois o Educa Mais Brasil disponibiliza bolsas de estudos para diversos cursos em milhares de faculdades do Brasil. Tudo isso sem precisar de seleção, nota de corte ou nota do Enem.

Como fazer inscrição no Educa Mais Brasil?

Para conseguir uma bolsa pelo Educa Mais Brasil é fácil e, ao finalizar o curso, você não precisa pagar nada ao Educa nem à faculdade. Para isso, basta seguir o passo a passo:

1. Acesse o site do Educa Mais Brasil;

2. Escolha a modalidade que você deseja, se: Faculdades; Pós-Graduação; Escolas; Cursos Técnicos; Idiomas; Preparatório para Concursos; Cursos Profissionalizantes; EJA - Educação para Jovens e Adultos ou Pré-Vestibular / Enem;

3. Digite a cidade onde deseja fazer o curso;

4. Após visualizar as bolsas disponíveis e decidir qual é a melhor opção para você, clique em “Quero esta bolsa”;

5. Preencha o cadastro e avance para a pré-matrícula;

6. Após a pré-matrícula, vá à instituição escolhida para finalizar o cadastro;

7. Pronto! Vaga garantida e sonho realizado. Boa sorte!

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil