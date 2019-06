Suspeito de matar comerciante cearense no Rio se entrega à polícia

José dos Santos, de 43 anos, se apresentou na 21ª DP (Bonsucesso), segundo informaram delegados da Polícia Civil.

O homem suspeito de matar um comerciante na Zona Norte do Rio, na quarta-feira (5), se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (7).

Cartaz de José dos Santos, procurado pela morte de Francisco Bezerra Reprodução

Contra José havia um mandado de prisão pela morte a facadas de Francisco Bezerra, de 50 anos, dono de uma lanchonete no Engenho Novo.

Assassinato

O comerciante cearense Francisco Pessoa Bezerra foi morto a facadas na última quarta-feira (5), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo amigos e familiares, a vítima foi esfaqueada após se recusar a conceder um aumento de salário a José dos Santos.

Lanchonete de Francisco aonde aconteceu o crime Reprodução/TV Globo

De acordo com o sócio da vítima, Carlos Pereira Rodrigues, o acusado do crime havia começado a trabalhar no local há apenas duas semanas, ganhava R$ 1.500 e queria mais R$ 400, que Francisco supostamente o teria prometido.

Câmeras de segurança da lanchonete resgistraram a presença do acusado na cena do crime enquanto Francisco estava caído no chão. A vítima foi atingida por duas facadas, uma na região do tórax - que atingiu o coração - e outra no pescoço. Após o crime, o suspeito fugiu numa bicicleta.