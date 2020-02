STF nega transferência de Marcola e outros chefes de facção criminosa de presídio em Brasília

Um pedido do Governo do Distrito Federal para transferir líderes de facção criminosa da Penitenciária do Distrito Federal foi negado nesta quinta-feira (20), pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os chefes de facções, está o traficante Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, condenado a 330 anos de prisão por diversos crimes.

Na solicitação, o DF afirma que a manutenção dos membros do crime organizado do país prejudicaria a segurança dos moradores, além de colocar em risco as autoridades do Brasil.

No entanto, ao negar, Barroso alegou que a transferências de presos são, por si só, operações de alto risco, além de ser necessária uma logística especial, que segundo o ministro, podem levar a danos econômicos.

"A transferência de presos, sobretudo daqueles que possuem alta periculosidade, pressupõe logística especial – que envolve a análise do momento mais adequado, a utilização de diversos veículos e aeronaves, o emprego de escolta armada etc. –, acompanhada dos decorrentes gastos, com aeronaves e veículos terrestres, diárias para o efetivo policial que fará a escolta etc. Realizar a retirada dos presos para, eventualmente, trazê-los de volta ao fim da ação implicará um alto custo econômico", declarou.

Ao defender a permanência dos detentos na capital, o governo federal argumentou ao Supremo que Brasília tem a maior e melhor estrutura de apoio a presídios do país, além da cúpula das Forças Armadas.

Também disse que o presídio não afeta a autonomia do Distrito Federal, e que não haverá impacto na segurança pública porque a União transfere recursos para as polícias no DF, conforme prevê a Constituição.

Além disso, a AGU argumentou que diversas capitais pelo mundo, como Paris, Berlim e Londres, também abrigam presídios sem que isso amplie os riscos a autoridades.