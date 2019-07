SP e Rio entram em ranking de cidades com a menor qualidade de vida no mundo

Rio de Janeiro e São Paulo entraram, neste ano, no ranking das 10 cidades com menor qualidade de vida do mundo, apontou um estudo realizado por um banco alemão, que teve destaque na imprensa internacional na última semana.

Entre os locais pesquisados na América Latina, a capital fluminense e a capital paulista aparecem como as piores da região na nova edição da pesquisa de preços globais e padrões de vida realizado pelo Deutsche Bank em 56 cidades do mundo. Cidade do México e Buenos Aires (Argentina) estão melhores posicionados na lista.

O ranking anual elaborado pela instituição alemã (íntegra, em PDF) é calculado levando em consideração diversos critérios como índices de criminalidade, poluição, congestionamentos do trânsito, disponibilidade de serviços de saúde e custo de vida.

Já Zurique, na Suíça, lidera a lista de cidade com melhor qualidade de vida do Planeta, seguida por Wellington, na Nova Zelândia, Copenhague, na Dinamarca, Edimburgo, no Reino Unido, e Viena, na Áustria.

A pesquisa destaca dois aspectos negativos nas cidades brasileiras: os preços elevados dos bens de consumo e o baixo poder de compra da moeda nacional. A combinação desses dois fatores limita o acesso dos habitantes a serviços e produtos de melhor qualidade.

No estudo, o Brasil aparece em primeiro lugar, por exemplo, na lista dos países onde se gasta mais para comprar um aparelho iPhone.

"Não perca nem danifique seu iPhone durante as férias no Brasil", alerta o relatório da pesquisa do Deutsche Bank.

O iPhone XS custa 164% a mais no Brasil do que nos EUA, indica um dos ranking da pesquisa "Mapping the World'Prices 2019" ("Mapeando os Preços do Mundo 2019").

O real figura nas lista das moedas do mundo que mais acumulam desvalorização desde 2012, ano da primeira edição do estudo: 43%. Peso argentino (82%), lira turca (64%), libra egípcia (59%), naira nigeriano (55%) e rublo russo (44%) estão em situação pior no levantamento.

Uma das utilidades desse tipo de pesquisa é orientar turistas e investidores sobre os principais centros financeiros do mundo. É por isso que só o Rio de Janeiro e São Paulo, sedes de bancos estrangeiros e multinacionais, representam o Brasil na pesquisa.

Sob o título "As cidades com menor qualidade de vida", o canal norte-americano de televisão CNBC exibiu o ranking em que Rio de Janeiro e São Paulo aparecem, em uma postagem na conta oficial do veículo no Instagram, na última quarta-feira. Também foi destacada a lista das 10 cidades com melhor qualidade de vida.

Crise do emprego

Antigo destino de migrantes nordestinos, em busca principalmente de vagas de emprego, Rio de Janeiro e São Paulo enfrentam, atualmente, os efeitos de um longo período de recessão econômica, aumento da violência e degradação ambiental. A crise do setor industrial nas últimas décadas prejudicou a geração de empregos em São Paulo, cidade mais populosa do País.

Já o Rio de Janeiro sofreu, no ano passado, intervenção do Governo Federal na gestão da Segurança Pública, diante da insegurança provocada pela atuação do crime organizado, principalmente em comunidades mais carentes. Os bairros da periferia incharam no mesmo ritmo do fechamento de lojas do comércio e do desemprego recorde nos últimos anos. Além disso, os estados do Sul e do Sudeste sofrem com a crise fiscal, com as contas públicas ameaçadas pelo aumento das despesas e pela redução de receitas, comprometendo melhorias salariais para o funcionalismo e investimentos na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.



Cidades com menor qualidade de vida

1- Lagos (Nigéria)

2- Pequim (China)

3- Manila (Filipinas)

4- Jakarta (Indonésia)

5- Mumbai (Índia)

6- Rio de Janeiro (Brasil)

7- Cairo (Egito)

8- Xangai (China)

9- São Paulo (Brasil)

10- Nova Déli (Índia)

Cidades com maior qualidade de vida

1- Zurique (Suíça)

2- Wellington (Austrália)

3- Copenhague (Dinamarca)

4- Edimburgo (Reino Unido)

5- Viena (Áustria)

6- Helsinque (Finlândia)

7- Melbourne (Austrália)

8- Boston (EUA)

9- São Francisco (EUA)

10- Sydney (Austrália)