Sobe para 25 número de relatos de ataques com agulha de seringa em Pernambuco

Aumentou para 25 o número de pessoas atendidas em um hospital em Recife relatando terem sido agredidas com seringas de agulha durante o Carnaval em Pernambuco, informou a Secretaria da Saúde de Pernambuco, nesta quarta.

>Foliões são atacados com agulhas de seringa em Pernambuco e Rio Grande do Norte

Segundo os relatos, as pessoas apresentavam lesões na pele, nos braços, no ombro e nas costas. Elas contaram que as agressões ocorreram no desfile do Galo da Madrugada. Elas vão tomar o coquetel para evitar o HIV. Os maiores riscos são de transmissão de HIV e hepatites virais.

No Rio Grande do Norte, que registrou 14 casos semelhantes, a Polícia Civil abriu investigação para apurar denúncias de pessoas que dizem ter sido atacadas com agulhas de seringas durante o Carnaval de Caicó.