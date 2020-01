Sobe para 14 o número de mortos em Minas Gerais após fortes chuvas

As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais nos últimos dias já deixaram 14 pessoas mortas, conforme informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil mineira, neste sábado (25). Há, também, 2.590 pessoas desalojadas, 911 desabrigados e sete pessoas feridas.

As mortes ocorreram em Belo Horizonte, em Ibirité e Betim. Ao todo, as chuvas castigam cerca de 36 municípios do estado.

Alertas

A Defesa CIvil alerta para a possibilidade de deslizamentos de terra e soterramentos em nove cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São elas: Sabará, Rio Acima, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Betim, Ribeirão das Neves e Ibirité, além da própria capital.

Parte das mortes ocorreu dessa maneira, nesta sexta-feira (24), na cidade de Ibirité, além de 72 ocorrências do tipo em Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros afirmou, em entrevista coletiva, na manhã de hoje, que enfrenta dificuldades para atender parte das ocorrências em razão desse tipo de risco. Dois integrantes da corporação chegaram a ficar soterrados, mas foram resgatados, encaminhados ao hospital e para suas casas, sem ferimentos mais graves.

O comandante da instituição no estado, coronel Estevão, ressaltou que os moradores retirados de áreas de risco devem evitar esses locais. “Pedimos atenção especial. As pessoas não devem retornar para os locais demarcados como área de risco pela Defesa Civil e pelos Bombeiros. Em situação de risco geológico é preciso cuidado de toda a população”, explicou.

Há também possibilidade de alagamento e inundação em pontos de cinco cidades: Belo Horizonte, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Raposos. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil recebeu 54 chamados relacionados a esse tipo de situação.

A prefeitura da capital suspendeu as atividades em escolas municipais em razão das chuvas. A administração também orientou outras unidades educacionais a agir da mesma forma. O início das aulas, previsto para 5 de fevereiro, foi suspenso até nova decisão da administração municipal.