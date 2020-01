Sobe para 13 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil; Ceará continua com um

O número de casos suspeitos de infecções pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 13. O Ceará continua com o mesmo caso sob análise, manifestado em Sobral. As informações foram repassadas em coletiva do Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira (31). Até esta quinta-feira (30), somavam-se nove casos suspeitos. O Brasil permanece sem caso confirmado da doença.

Atualização do número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil Reprodução/Ministério da Saúde

Conforme o órgão, um caso foi descartado em São Paulo desde a atualização anterior. Contudo, foram identificados outros cinco pacientes com suspeita também em São Paulo e uma outra pessoa com suspeita em Santa Catarina, a primeira neste estado.

Os casos do Ceará (1), de Minas Geras (1), Paraná (1) e Rio Grande do Sul (2) são os mesmos divulgados anteriormente.

Casos suspeitos no Brasil (em 31/01/2020):