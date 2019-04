Sobe para 10 o número de mortos em decorrência de temporal no Rio de Janeiro

O número de mortos em decorrência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta segunda (8) subiu para oito. O Corpo de Bombeiros localizou nesta terça (9) três corpos dentro de um táxi soterrado próximo à Ladeira do Leme, na zona sul da capital. Segundo a delegada Valéria Aragão, da 12ª DP, são de uma idosa, uma criança e um homem. As identidades não foram reveladas.

As outras vítimas foram um homem encontrado preso embaixo de um carro na Gávea (zona sul), duas mulheres soterradas em um deslizamento de terra no Morro da Babilônia (zona sul) e um homem eletrocutado em Santa Cruz (zona oeste).

Foi confirmada também a morte de um homem por afogamento em Guaratiba (zona oeste). O temporal deixou ainda ao menos 1.204 desalojados, 220 desabrigados e seis feridos no estado, segundo balanço ​do governo do Rio.



A água encobriu parte de carros, derrubou árvores e paralisou o trânsito. Segundo a prefeitura, em algumas localidades choveu em quatro horas mais do que o esperado para o mês.O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), reconheceu nesta terça que sua gestão falhou ao não se antecipar às chuvas para evitar o alagamento nas ruas da cidade, principalmente na zona sul.



Crivella afirmou que as equipes da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) e equipamentos para desobstruir a rede pluvial saíram apenas no meio da tarde para as ruas. Segundo o mandatário, eles ficaram presos no trânsito e não chegaram às áreas mais críticas.