Sisu bate marca de 3 milhões de inscrições, diz MEC

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já passou das 3 milhões de inscrições e do 1,5 milhão de inscritos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou os dados no início da tarde desta sexta-feira, em vídeo gravado em rede social.

“A partir de agora, o ritmo de pessoas acessando o sistema está diminuindo muito porque já atendemos praticamente todo mundo que tem interesse”, disse o ministro. No momento da publicação deste texto, o total de inscrições era 3.033.770 e o de inscritos, 1.583.045.

Os candidatos têm até o domingo para concorrer às vagas do programa. Cada participante pode optar por até dois cursos.

O Sisu é a principal forma de acessar o ensino superior público com a nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar, é necessário não ter zerado a redação. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet.

O sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.

A data final de inscrições seria sexta-feira, 24. Com as inconsistências na correção das provas do Enem, o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais tempo para os estudantes, para evitar prejuízos. Os resultados serão divulgados no dia 28 de janeiro.

Confira abaixo as demais datas:

-matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes: até 4 de fevereiro;

-lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;

-manifestação de interesse para constar na lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro;

-prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 4 de fevereiro;

-convocação dos candidatos em lista de espera: 7 de fevereiro a 30 de abril.

O candidato selecionado em sua 1ª ou 2ª opção só terá esta oportunidade de fazer sua matrícula. Por isso é preciso ficar atento aos prazos. Se o candidato for selecionado em 1ª ou 2ª opção, independentemente de efetuar sua matrícula, não poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Lista de espera

Apenas candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções selecionadas no momento da inscrição podem participar da lista de espera. Para se inscrever nesta segunda chance, o candidato deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma. É importante que o candidato acompanhe, junto à instituição da vaga escolhida, a lista de espera e as convocações para matrícula.

O cronograma foi publicado na edição de 3 de dezembro, do Diário Oficial da União (DOU). O edital completo está na página do Sisu e a retificação com a prorrogação do prazo, na edição do DOU desta terça-feira.