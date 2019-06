SiSU 2019: inscrições nas 59 mil vagas do segundo semestre começam amanhã (04)

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) oferta 59.028 vagas no segundo semestre deste ano, número 3% maior do que a oferta de vagas no mesmo período em 2018 (57.271). A informação foi concedida pelo Secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (3) para tratar do processo seletivo. As inscrições começam nesta terça-feira (4) e devem ser feitas na página do SiSU 2019.2.

Segundo o gestor, são 76 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes – 11,8% a mais do que o SiSU realizado no segundo semestre de 2018 – e 1.731 cursos ofertados nesta edição. Três graduações ganham destaque em termos de ofertas no processo seletivo: Administração, com 1996 vagas, seguida por Pedagogia (1.989) e Ciências Biológicas (1.748).

Entre os estados, as cinco maiores ofertas de vagas estão concentradas em Rio de Janeiro (12.937), Minas Gerais (8.479), Bahia (6.745) e Paraíba (5.990). A IES com as maiores oportunidades é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que oferece 4.388 vagas; seguida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com 4.262 vagas; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 3.806 oportunidades. A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) encerram o “TOP 5”, com 3.373 e 2.805 vagas cada.

Inscrições no SiSU 2019.2

O procedimento pode ser feito até às 23h59 da sexta-feira (7) por todos os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e alcançaram pontuação acima de zero na redação. É preciso cadastrar duas opções de vagas e, enquanto o sistema estiver disponível para candidaturas, será possível realizar alterações nas inscrições.

Segundo o cronograma, o resultado será informado em 10 de junho. Os aprovados realizarão a matrícula entre 12 e 17 de junho, de acordo com o calendário especificado por cada instituição de ensino superior participante, divulgado em edital próprio. Mas quem não for selecionado deve manifestar interesse na lista de espera entre os dias 11 e 17 de junho.