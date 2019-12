Sem ser perguntado, Bolsonaro diz que 'outras armações' sobre caso Marielle virão

Sem ser questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar de investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). "No caso Marielle, outras acusações virão. Armações, vocês sabem de quem", disse Bolsonaro nesta sexta-feira, 13. O mandatário não especificou quem seria o autor das armações. "Mas a gente tem um compromisso: mudar o destino do Brasil", emendou o presidente.

A declaração de Bolsonaro foi feita a seus apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro argumentava sobre o governo estar apresentando bons resultados, "apesar de grande parte da imprensa, de gente do mal, pessoas que querem voltar ao que era antes".

Bolsonaro já atribuiu ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), tentativa de vinculá-lo ao caso Marielle. Em evento para lançamento de seu novo partido, o Aliança Pelo Brasil, no final de novembro, o presidente afirmou que "(Witzel) tenta destruir quem está do meu lado usando a Polícia Civil do Rio".