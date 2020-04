São Luís tem 90% dos leitos de UTI da rede pública ocupados

São Luís, a capital do Maranhão, já está com 90% dos leitos das Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública ocupados, segundo o governo do Maranhão. O Estado registrou 112 mortes e mais de 2 mil casos de Covid-19. A situação no interior também é crítica.



A situação é dramática para quem tentam encontrar vaga. Foi este o caso de José Ribamar Rodrigues, de 78 anos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), teve confirmado o diagnóstico de Covid-19 e morreu após três dias de espera por um leito. O filho de José lembra com revolta a busca por vaga.

"Meu pai chegou bem ao hospital, foi uma luta de três dias para conseguir leito com UTI, mas ele morreu. Estou indignado com o governo. Na propaganda, diz que tem leitos, mas a realidade é outra", disse Mário Rodrigues, de 46 anos.



Ronaldo Passos dos Santos, buscava atendimento desde 8 de abril, morreu dia 23, antes de ir para UTI. Em São Luís, dos 112 leitos de UTI para a doença, 101 estão ocupados.