'Salles vai ter alta logo, ele está com saudade de mim', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 28, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, terá alta hospitalar em breve. "Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim", disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretende visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de cerimônia em homenagem ao Dia do Voluntariado, no Palácio do Planalto.

Quadro estável

Salles está internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília desde terça-feira (27). Segundo a unidade de saúde, o quadro dele é estável. A informação é de que o ministro passou mal na noite de terça e se internou para a realização de exames. Não há perspectiva de alta. Um novo boletim deverá ser divulgado às 16 horas desta quarta-feira, 28.

Salles era esperado na manhã desta quarta-feira em evento da Marinha, onde será assinado um acordo de cooperação que trata de lixo marinho. Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, o ministro chegou a ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI), foi submetido a exames cardiológicos e já está sendo transferido para uma quarto para seguir em "observação".