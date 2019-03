Sabrina Sato diz ter se cansado bastante, mas que emoção em dobro a fez aguentar

Três meses depois de dar à luz a Zoe, Sabrina Sato, 38, estreou na madrugada deste domingo (3) como rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

A apresentadora da Record afirmou que se sentiu bastante cansada depois de desfilar pela agremiação pelos 530 metros de comprimento do Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

"Foi um desfile lindo demais. Eu me senti muito cansada, mas a emoção faz a gente aguentar, faz a gente encarrar a avenida", disse Sabrina Sato.

Ela afirmou ainda que a filha ficou em casa, e que agora iria buscá-la para viajarem para o Rio. Sabrina também é rainha da escola Unidos de Vila Isabel, que desfila nesta segunda (4) na Sapucaí.

Sabrina, que completa 16 anos na Gaviões, representou a riqueza do oriente dentro do samba-enredo da escola "A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente", uma reedição do carnaval de 1994.

A fantasia, com detalhes na cor rosa, ouro e prata, repleta de joias, com costeiro produzido com penas de seda, foi feita por Henrique Filho.