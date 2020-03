RN tem primeiro caso confirmado do novo coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e a Secretaria Municipal de Natal confirmaram na noite desta quinta-feira (12) o primeiro caso do novo coronavírus no Rio Grande do Norte.

A paciente trata-se de uma mulher de 24 anos, com histórico de viagem à França, Itália e Áustria, conforme a Sesap. As análises laboratoriais que atestaram a contaminação foram realizadas pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, referência nacional para os exames do Covid-19.

Segundo a Secretaria de Estado, a jovem foi contaminada na Europa, o que descartaria a possibilidade de transmissão local no Estado. A Sesap e a Secretaria Municipal foram notificadas após a paciente procurar assistência médica ao manifestar os sintomas da doença no retorno ao RN.

Conforme as secretarias, todas as medidas de controle e prevenção da doença vêm sendo tomadas desde a notificação. A paciente passa bem e está seguindo as recomendações de isolamento estabelecidas em Natal, onde reside.

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, até às 16h20 desta quinta o Brasil registrava 77 casos confirmados do novo coronavírus.