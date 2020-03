Rio de Janeiro tem 2º caso de coronavírus confirmado pela Secretaria de Saúde

O Rio de Janeiro tem um segundo caso confirmado de coronavírus, de acordo com informação da Secretaria de Estado de Saúde divulgada na madrugada deste sábado (7).

A nova paciente, uma mulher de 52 anos, é moradora da cidade do Rio de Janeiro e apresentava sintomas desde o retorno de viagem à Itália, na última quarta-feira, diz o governo estadual.

A primeira paciente da Covid-19, que foi diagnosticada nesta quinta, é de Barra Mansa, cidade no Sul Fluminense, e trouxe o vírus da Europa.

Brasil

Com o caso anunciado pelo governo do Rio nos primeiros minutos deste sábado, o total sobe para 14 —dez em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e um na Bahia.