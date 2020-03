Rio de Janeiro registra 3º caso de coronavírus; balanço do Ministério da Saúde deve ser atualizado

O Rio de Janeiro confirmou o terceiro caso de coronavírus no estado. Em nota, a secretaria estadual da Saúde informa que se trata de uma mulher de 42 anos, residente da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente que foi diagnosticada com o Covid-19, no último sábado. Com este, deve subir para 20 os casos confirmados no Brasil. Ainda não houve posicionamento do Ministério da Saúde sobre o novo caso.

De acordo com o governo do Rio, o primeiro atendimento foi realizado no mesmo dia em que ela retornou da viagem, em uma unidade de saúde particular.

Segundo a nota da Secretaria de Saúde do Estado, nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de sábado (7).

Ela estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância da SES, em parceria com o órgão municipal. A paciente encontra-se em casa, em isolamento domiciliar e tem quadro de saúde estável.