Rio de Janeiro: A caminho da escola, menina de 5 anos é atingida por bala perdida e morre

Duas pessoas morreram, incluindo uma menina de apenas 5 anos, após serem baleadas em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 12, na Praça da Cohab, um dos pontos mais movimentados do bairro. Até a manhã desta quarta-feira, 13, ninguém foi preso.

Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes ia à escola com a mãe quando foi atingida pelo disparo. Um outro homem, ainda não identificado, também foi atingido e morreu na hora. Ketellen chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

Ela é a sexta criança morta com bala perdida no Rio de Janeiro neste ano. A Polícia Militar informou que testemunhas disseram que homens passavam em um carro pelo local quando efetuaram disparos. O caso é investigado pela Polícia Civil.