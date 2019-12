Resultados do Enade 2019 são antecipados pelo Ministério da Educação

A divulgação do resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi antecipado em dez dias pelo Ministério da Educação (MEC). O adiantamento desse processo tem o objetivo de agilizar a colação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019.

Os relatórios estão disponíveis para consulta pelos gestores dos cursos através do sistema Enade, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para os alunos concluintes da graduação que não realizaram o exame, o Inep orienta que façam a solicitação de dispensa da prova através do coordenador do curso, protocolando o pedido no site do Enade. O período de justificativa de ausência segue até 5 de fevereiro de 2020.

Também nesse mesmo prazo, as instituições de ensino superior poderão apresentar solicitações de dispensa para os estudantes que não compareceram devido a compromissos acadêmicos ou atividades de responsabilidade da própria instituição. Todas as justificativas irão passar por avaliação do MEC.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, instituído no ano de 2004, é um certame que substituiu o Exame Nacional de Cursos, antigo provão. Tal certame avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação em uma prova com os conteúdos programáticos baseados nas diretrizes curriculares dos cursos.

Neste ano, 1,2 milhão de estudantes se inscreveram para realizar a prova. Os alunos avaliados eram vinculados a 8 mil cursos em todo o Brasil, considerando 29 áreas distintas de conhecimento, distribuídas em agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, educação física, engenharias, dentre outras.