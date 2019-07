Raio X das profissões; veja aqui opções de cursos para quem está na dúvida de qual carreira seguir

Cerca de 324 carreiras de nível superior são ofertadas no Brasil. Diante de tantas possibilidades, a hora de decidir a carreira se tornou uma tarefa bem difícil para os estudantes. De acordo com informações do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Estatísticas Anísio Teixeira (Inep) entre os anos de 2007 e 2017, a matrícula na educação superior teve um aumento de 56,4%.

Para ajudar estudantes que não têm ideia de qual curso escolher, valem algumas dicas simples. Comece pesquisando um pouco mais o campo de atuação em que deseja trabalhar, além dos cursos mais procurados, faixa salarial, bolsas de estudo e também opções de especializações. Clique nos cursos e confira:

Administração

Ciências contábeis

Arquitetura e urbanismo

Direito

Design de games

Educação física

Engenharia civil

Medicina veterinária

Piloto de avião

Bolsa de estudo de até 70% de desconto

Uma boa notícia é que os cursos acima possuem bolsas de estudo ofertadas pelo Educa Mais Brasil. Os descontos chegam até a 70% de desconto na mensalidade. Para ser beneficiado basta clicar nos cursos acima ou acessar o site parceiro do programa Diário do Nordeste. Clique aqui e realize o sonho de cursar uma graduação.