Quer fazer um curso de programação gratuito? Senai e Harvard estão com inscrições abertas

Amantes da área de tecnologia da informação podem realizar curso online e gratuito sobre programação. O Senai e a Universidade de Harvard estão com as inscrições abertas para quem tem interesse em aprender sobre a linguagem da informação como o JavaScript, CSS e HTML, como funciona a estrutura de dados e algoritmos, desenvolvimento de sites e de jogos e até programação de robôs.

Com a abrangência da área de TI, é possível encontrar diversas oportunidades, principalmente quando se investe em cursos que contribuem para o aprimoramento, na visão do desenvolvedor front-end, Alexandre Falck. “É uma grande vantagem ter conhecimentos de programação, pois o mercado de trabalho está muito forte nessa área”. Ter esse tipo de conhecimento abre portas para o mundo “já que a linguagem de programação é a mesma em todos os lugares, inclusive com grande demanda para área de TI em diversos países como exemplo Canadá, Nova Zelândia, Irlanda. É uma área que acho libertadora”, analisa Falck.

Confira os cursos gratuitos e online:

Senai - Lógica de Programação

Na modalidade iniciação profissional, o curso de Lógica de Programação traz conhecimentos fundamentais para a construção de algoritmos para a solução de problemas computacionais. O estudante terá contato com matérias como: Tipos de Dados, Expressões Aritméticas e Lógicas, Subalgoritmos, entre outras. Para participar do curso online é necessário ter, no mínimo, 14 anos, possuir conhecimento básico de informática e internet. As inscrições devem ser feitas por meio do site do Senai e o início é imediato. Ao final da capacitação, o Senai disponibiliza o certificado aos que forem aprovados no curso.

Harvard - CS50’s: Introduction to Computer Science (Introdução do CS50 à Ciência da Computação)

Ministrado em inglês, o curso CS50x desenvolve o raciocínio de forma algorítmica para resolver problemas de forma eficiente. Podem participar pessoas com ou sem experiência prévia em programação. A capacitação possui nove módulos que contem assuntos sobre abstração, algoritmos, estruturas de dados, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software e desenvolvimento web. Além desses, traz conhecimento sobre a linguagem da informação, incluindo JavaScript, CSS e HTML. Para participar da capacitação online, o interessado deve acessar o site da instituição, clicar em “Enroll Now” e cadastrar seu perfil. Ao final do curso, ocorrerá um projeto final para obtenção do certificado.

