Provas do Enade 2020 já têm data definida, anuncia Inep

A Portaria n.º 14, que estabelece o regulamento do Enade 2020, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (6). A publicação anuncia a data de aplicação das provas, bem como os cursos que deverão fazer parte da avaliação.

Neste ano, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudante (Enade) será aplicado para estudantes de cursos vinculados a 30 áreas de conhecimento. As provas para os concluintes dos cursos de graduação, licenciatura e tecnólogo estão marcadas para 22 de novembro.

Os estudantes habilitados para o Enade deverão ser inscritos pelas instituições de educação superior vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração das provas e a aplicação do exame, vai divulgar, em breve, por edital, cronograma, prazos, procedimentos técnicos e as responsabilidades das instituições de educação superior e dos estudantes.

Detalhes das provas serão definidos com a orientação das Comissões Assessoras de Área (CAA), que serão constituídas pelo Inep a partir de critérios técnicos. Os itens das provas serão elaborados e revisados por docentes selecionados. As questões compõem o Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES).

Enade

O exame é componente curricular obrigatório que deve ser prestado pelo aluno que vai se formar. As instituições realizam o Relatório de Estudantes em Situação Regular, que é atestado pelo Inep. A não realização da prova impede a colação de grau e a emissão do diploma do estudante.

Áreas habilitadas para o Enade 2020



- Grau de licenciatura

Artes visuais

Ciência da computação

Ciências biológicas

Ciências sociais

Educação física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras – inglês

Letras – português

Letras – português e espanhol

Letras – português e inglês

Matemática

Música

Pedagogia

Química

- Grau de bacharelado

Ciências da computação

Ciências biológicas

Ciências sociais

Design

Educação física

Filosofia

Geografia

História

Química

Sistemas de informação

- Grau de tecnólogo

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas

Tecnologia em gestão da tecnologia da informação

Tecnologia em redes de computadores