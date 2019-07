ProUni abre novo período de inscrições para vagas remanescentes

O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai abrir inscrições para vagas remanescentes a partir do dia 5 de agosto, voltadas para o ingresso ainda no segundo semestre de 2019 nas instituições de ensino superior. As bolsas, que variam de 50% a 100%, são destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio.

Alunos matriculados nas instituições de ensino superior podem se inscrever até 30 de setembro. Já os estudantes não matriculados podem realizar sua inscrição até 16 de agosto. Essas vagas são resultado da desistência de candidatos pré-selecionados anteriormente ou por falta de algum item da documentação necessária durante a confirmação de inscrição.

A principal diferença dessa nova seleção para o processo regular é que nesta etapa não há chamada ou nota de corte diária. A ocupação das bolsa é feita por ordem de inscrição. Ao terminar a inscrição, a bolsa é reservada para o candidato automaticamente. O estudante selecionado deve comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis após a inscrição para comprovar as informações e garantir a vaga. Caso não aconteça essa confirmação, a vaga volta a ficar disponível no site do ProUni.

Quem pode concorrer

Para concorrer às bolsas em cursos de graduação nas instituições particulares de ensino superior é necessário que o candidato não possua diploma de curso superior; tenha participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010

e que tenha obtido nota superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação; ou seja um professor da rede pública de ensino, que não tenham participado do Enem, mas que deseja uma vaga para bolsas de estudo em cursos de licenciatura.