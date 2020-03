Pressionada por alunos, PUC-SP suspende aulas por causa de coronavírus

A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) suspendeu as aulas e todas as atividades e eventos acadêmicos programados para a segunda-feira (16) por causa do coronavírus. Em um comunicado publicado no Facebook, e enviado à reportagem, a reitoria afirma que considerou "as recentes determinações e recomendações das autoridades do Estado de São Paulo" para tomar a decisão.

No texto, a direção da PUC-SP diz ainda que "um novo comunicado a ser publicado no dia 16 de março definirá e informará as decisões e procedimentos a serem seguidos pela Universidade relacionados às últimas determinações das autoridades de saúde do Estado para combate à epidemia por coronavírus, a partir dessa data".

A universidade enfrentava uma rebelião dos alunos, que pediam que as aulas fossem canceladas por causa do coronavírus. Um abaixo-assinado com o endosso de 3 mil estudantes foi enviado à direção da instituição e representantes de classe já organizavam um movimento de falta coletiva.

A PUC-SP já registrou dois casos de coronavírus entre seus estudantes.



Leia a íntegra da nota da PUC-SP:

"COVID-19: Comunicado da PUC-SP 14/03/2020

Considerando as recentes determinações e recomendações das autoridades do Estado de São Paulo referentes ao combate à epidemia por Coronavírus, a PUC-SP informa:

- Estão suspensas as aulas e eventos acadêmicos na PUC-SP no dia 16/3/2020, excetuando-se as atividades que envolvem atendimento nos serviços de saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, no campus Sorocaba, as atividades de prestação de serviços de saúde das Unidades Extensionistas e Suplementares da Universidade e os serviços administrativos e técnicos da Universidade responsáveis pela sua infraestrutura, técnica, administrativa e acadêmica.

- Novo comunicado a ser publicado no dia 16 de março definirá e informará as decisões e procedimentos a serem seguidos pela Universidade relacionados às últimas determinações das autoridades de saúde do Estado para combate à epidemia por Cononavirus, a partir dessa data.

A Reitoria"