A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que vai usar um drone com alto-falante a partir desta quarta-feira (15) para alertar as pessoas que estejam se aglomerando, o que facilita a transmissão do novo coronavírus.

O objeto vai sobrevoar pontos da cidade falando sobre a importância de ficar em casa e recomendando distância de dois metros de outras pessoas.

O serviço será usado basicamente para o atendimento das chamadas do Disk Aglomeração, um número de denúncia implantado na cidade (1746).

Segundo a prefeitura, será possível também usar sinais de celulares da TIM, que tem uma parceria com o município, para detectar esses pontos de aglomeração, além de câmeras municipais com inteligência artificial para identificar volumes de pessoas em deslocamento.

As ações do drone serão transmitidas em tempo real para o Gabinete de Crise da Prefeitura, no Riocentro, e para o Centro de Operações, na Cidade Nova.