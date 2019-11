Prazo para o aditamento do Fies foi prorrogado

Foi prorrogado o prazo para realizar o aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Estudantes que não conseguiram confirmar informações têm até o dia 30 de novembro para acessar o site do programa e efetivar a renovação do financiamento.

O novo prazo é para estudantes que ingressaram em instituições de ensino superior por meio do financiamento a partir de dezembro de 2017 pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies). Já os estudantes que firmaram contrato a partir de 2018 têm o prazo definido pela Caixa Econômica Federal.

Estudantes contemplados com o financiamento precisam fazer a renovação a cada semestre. Inicialmente, o aditamento é feito pelas instituições de ensino e, depois, os estudantes precisam validar as informações concedidas pela faculdade ao sistema.

Quando há aditamento não simplificado ou alterações de cláusulas contratuais, como por exemplo, a mudança do fiador, o aluno precisa levar a documentação que confirme as novas informações ao agente financeiro (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) para finalizar o processo.

Muitos estudantes enfrentaram problemas ao tentar realizar o aditamento. “Eu e muitos amigos que possuem o financiamento tivemos o mesmo problema: ao tentar inserir informações e confirmar, ocorriam erros. CEP inválido, e-mail e número incorretos são os erros mais comuns, mas depois de muita insistência consegui efetuar o aditamento após a prorrogação do prazo”, afirma Amós Costa, estudante de Engenharia Elétrica.

Sobre o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que possibilita o ingresso ao ensino superior. Estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das instituições de ensino privadas optam pelo financiamento. Como se trata de um empréstimo, após a conclusão do curso, o estudante beneficiário tem até 18 meses para começar a pagar a dívida.

Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil