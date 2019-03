Polícia do RJ encontra 117 fuzis na casa de amigo do suspeito de atirar em Marielle e Anderson Gomes

Polícia encontra 117 fuzis M-16 na casa de amigo do suspeito de atirar em Marielle e Anderson Gomes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis, do tipo M-16, dentro da casa de um amigo do policial militar Ronnie Lessa, no bairro Méier, Zona Norte do Rio.

Segundo o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, esta é a maior apreensão de fuzis da história do Rio

De acordo com investigações da Divisão de Homicídios e Ministério Público, Lessa foi responsável por atirar na vereadora Marielle Franco e no motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018.

As armas, todas novas, estavam desmontadas em caixas em um guarda-roupas - só faltavam os canos.

Os agentes também acharam R$ 112 mil na operação, sendo R$ 50 mil na casa dos pais de Ronnie e R$ 60 mil em seu carro.