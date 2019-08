Pneu solta de carro em alta velocidade e atinge homem de muleta em calçada de bar; vídeo

Um homem foi atingido por uma roda que se soltou de um carro em movimento em uma avenida de Goiânia, em Goiás. A vítima já usava muletas por causa de um ferimento na perna. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem sendo arremessado após ser atingido pela roda.

As imagens mostram que o acidente aconteceu no último dia 1º de agosto, às 22h42. A roda sai do carro, sobe a calçada em alta velocidade e atinge o homem que estava na calçada de um bar.

Após ser atingido, ele é arremessado. Outros homens que estavam conversando vão em direção à vítima para ajudar. Um deles vai em direção ao carro para tentar localizar o motorista.

O homem foi levado para um hospital e, segundo a unidade hospitalar, recebeu atendimento médico e foi liberado.