PF destrói plantação de 248 mil pés de maconha em Pernambuco

A Polícia Federal destruiu cerca de 248 mil pés de maconha, além de 123 plantios e 131 mil mudas da planta localizados em Pernambuco. A ação faz parte da quarta etapa da Operação Facheiro, que apreendeu ainda 90 kg da droga pronta para o consumo.

As atividades da fase quatro da Facheiro contaram com um efetivo de mais de 40 policiais, federais e militares, e foram desenvolvidas em algumas ilhas do Rio São Francisco e na Região de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista. Além disso, a PF também esteve presente em áreas de caatinga em Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Parnamirim, Ibó e Floresta.

De acordo com a PF, a operação contou com incursões terrestres, aéreas e fluviais e teve apoio de duas aeronaves da corporação, botes infláveis e uma ambulância do Exército.

O nome da operação faz referência a uma planta da família das cactáceas, que chega a atingir até dez metros de altura, tem ramificação verde-escura e espinhos e está presente nas caatingas dos Estados do Nordeste, diz a PF.