PF apura venda de álcool gel com teor abaixo do indicado no rótulo

A Polícia Federal (PF) está desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30) cumprindo quatro mandados judiciais de busca e apreensão dentro da Operação Acqua Gel, deflagrada para investigar a comercialização de álcool gel com percentual abaixo do indicado nos rótulos.

A investigação começou há 15 dias, quando o Setor Técnico Científico (Setec) da PF identificou que um lote de álcool em gel, com 65% de álcool, vendido à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Paraná, mas que apresentava “percentual bem abaixo do indicado - cerca de 30%, perdendo em sua função de desinfecção e assepsia”.

Diante disso, foram realizados exames periciais adicionais que confirmaram o baixo percentual em todo o lote adquirido pela PF, motivando a representação pelos mandados judiciais.

Segundo a PF, as buscas têm por objetivo identificar outros lotes da fabricante com o mesmo problema e constatar se foram feitas vendas do mesmo lote para outros órgãos governamentais e hospitais.

“O álcool em gel foi adquirido para uso dos servidores e colaboradores da PF que seguem na linha de frente ao combate à criminalidade organizada em tempos da pandemia da covid-19”, informou ainda a PF.