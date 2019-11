Passarela desaba na Marginal do Tietê, fere 2 e trava a saída do feriado em SP

Uma passarela desabou nesta quinta-feira (14), na Marginal do Tietê sentido Rodovia Castello Branco, entre a Ponte do Piqueri e umas das alças de acesso à Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

O Corpo de Bombeiros confirmou dois feridos, com escoriações leves, levados ao Pronto-Socorro de Pirituba. As faixas no sentido Castello foram interditadas, o que travou o trânsito na região, já congestionado pela chuva e pela saída de veículos para o feriado da República.

Segundo informações da TV Globo, a passarela caiu, por volta de 19 horas, sobre quatro veículos: dois ônibus de viagem, um caminhão e um carro. A empresa LiraBus confirmou ser a dona de um dos coletivos e disse ter apenas a informação de que não houve feridos dentro do veículo. A companhia não soube informar quantas pessoas estavam a bordo.

A estrutura metálica provisória, segundo a Prefeitura, é de responsabilidade da empreiteira que faz obras no local, perto do Tietê Plaza Shopping. O projeto é conduzido pelo Consórcio Ligação Viária Lapa-Pirituba (formado pela empresas EIT e Constran). A reportagem não conseguiu contato com elas nesta quinta.

Todas as faixas da Marginal no sentido Castello acabaram interditadas, após a Ponte Ferroviária Comunidade Húngara. Por volta das 20 horas, 18,2% das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego da capital estavam congestionadas. A área mais crítica era justamente a Marginal do Tietê, no sentido Castello, com 37,4 quilômetros de lentidão. No sentido oposto, eram 18,6 quilômetros de filas.

A psicopedagoga Viviane Montagnini, de 35 anos, estava indo para o interior do Estado quando se viu presa no trânsito. "Alguns carros estavam dando ré e tentando sair da local para a via expressa. Mas dois ônibus acabaram travando esse escape também", disse ela, por volta das 20 horas.

Obra

A passarela é parte da construção da Ponte Pirituba-Lapa. A obra inclui melhoramentos na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e na Rua John Harrison, com criação de passagem subterrânea sob a Linha 8-Diamante da CPTM, próximo do cruzamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães com a Rua Gago Coutinho. O valor do contrato é de R$ 200 milhões.