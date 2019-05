Operação policial deixa quatro mortos em comunidade do Rio

Uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no morro do Borel, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou hoje (3) pelo menos quatro mortos. Segundo a Polícia Militar (PM), a operação ainda está em andamento.

A PM não informou, no entanto, as circunstâncias nem a identidade dos mortos. De acordo com policiais militares, foram apreendidos durante a ação um fuzil e quatro pistolas.



A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi inaugurada no morro do Borel em junho de 2010.