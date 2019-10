Óleo chega com mais força a quatro praias de Ilhéus, no sul da Bahia

A mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste desde o dia 30 de agosto chegou com maior intensidade na manhã desta terça-feira (29) a quatro praias de Ilhéus, um dos principais destinos turísticos do Sul da Bahia.

A Prefeitura de Ilhéus informou que 10 toneladas de petróleo foram retiradas das praias da Avenida, de Ponta do Ramo, Ponta da Tulha e São Domingos.

Perimar Moura, biólogo e professor do Instituto Federal Baiano, informou que as manchas que chegaram a Ilhéus nesta terça-feira têm mais de um metro de comprimento. Ele diz que teve náuseas, tontura e febre após retornar do local poluído.

No dia 19 de outubro, uma parte do produto poluente bem mais fragmentado tinha sido avistada na praia de Olivença, em Ilhéus. O mesmo tipo de fragmento também foi identificado no mesmo dia nas praias de Itacarezinho, Tiririca, Resende e Itacaré, no sul da Bahia.

Nesta terça-feira, o petróleo chegou em pequenas quantidades nas cidades de Canavieiras, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, que também ficam no sul da Bahia, dentro da chamada região de Abrolhos.

A região de Abrolhos é a macro área que se estende desde a o litoral da cidade de Canavieiras, na Bahia, até São Matheus, no Espírito Santo.

É dentro dela, na altura do município de Caravelas, que fica o Parque Nacional de Abrolhos, considerado um dos principais berços de biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

Até o momento, não foram registradas manchas dentro do parque, mas o óleo já chegou a praias que estão uma distância de cerca de 160 km em linha reta. O vazamento já atingiu 282 localidades em 97 municípios nos noves estados do Nordeste.