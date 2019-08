Números da Lotomania de hoje do concurso Nº 1.999

Divulgados os 20 números sorteados do concurso nº 1.999, da Lotomania, realizado na noite desta terça-feira (27):

12 15 18 20 26

33 35 39 45 47

54 61 63 64 66

76 77 84 85 91

Uma aposta de Brasília acertou os 20 números e levou R$ 4.445.325,53. O prêmio estimado para o sorteio desta sexta-feira (30) é de R$ 400 mil.

Como jogar

Você marca 50 números, dentro dos 100 disponíveis. Você pode ganhar se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A aposta mínima, de 50 números, custa R$ 1,50.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.