Número de mortos em desabamento de prédios no Rio chega a 15

Os bombeiros encontraram mais quatro corpos na madrugada desta terça-feira (16) nos escombros de dois prédios que desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isso, sobe para 15 o número de mortos na tragédia.

mortos no desabamento do Rio de Janeiro

Oito pessoas ficaram feridas no acidente, das quais quatro continuam internadas. Os bombeiros continuam fazendo buscas por mais desaparecidos. A Delegacia de Polícia Civil da Barra da Tijuca (16ª DP) investiga o caso.

Segundo a prefeitura do Rio, os prédios não tinham autorização para serem construídos e as obras foram interditadas e embargadas em novembro do ano passado.

Além de investigar a atuação da milícia, grupo criminoso que controla ilegalmente a comunidade da Muzema, a Polícia Civil apura a responsabilidade dos construtores e da prefeitura, que é responsável pela fiscalização de obras.